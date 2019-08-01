Anticipi, col Napoli sabato alle 20,45. A Genova domenica sera. Il programma
La Lega Serie A ha pubblicato l'elenco relativo ad anticipi e posticipi rispettivamente della prima e seconda giornata di campionato. La gara d'esordio della stagione 2019/2020 sarà Parma-Juventus, an...
La Lega Serie A ha pubblicato l'elenco relativo ad anticipi e posticipi rispettivamente della prima e seconda giornata di campionato. La gara d'esordio della stagione 2019/2020 sarà Parma-Juventus, anticipo di sabato 24 agosto alle ore 18. Di seguito il quadro completo:
1ª GIORNATA ANDATA
Sabato 24 agosto 2019 ore 18.00 PARMA – JUVENTUS Sabato 24 agosto 2019 ore 20.45 FIORENTINA – NAPOLI Domenica 25 agosto 2019 ore 18.00 UDINESE – MILAN Lunedì 26 agosto 2019 ore 20.45 INTER – LECCE
2ª GIORNATA ANDATA
Venerdì 30 agosto 2019 ore 20.45 BOLOGNA – SPAL Sabato 31 agosto 2019 ore 18.00 MILAN – BRESCIA Sabato 31 agosto 2019 ore 20.45 JUVENTUS – NAPOLI Domenica 1 settembre 2018 ore 18.00 LAZIO – ROMA
Fonte: Legaseriea.it