Anticipi, col Napoli sabato alle 20,45. A Genova domenica sera. Il programma

La Lega Serie A ha pubblicato l'elenco relativo ad anticipi e posticipi rispettivamente della prima e seconda giornata di campionato. La gara d'esordio della stagione 2019/2020 sarà Parma-Juventus, an...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 22:59

Condividi