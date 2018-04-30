La Nazione scrive: "Si scansa... il Napoli! La Fiorentina stravince"

La Nazione si concentra sulla partita di ieri e sulla vittoria della Fiorentina. Questa una parte dell’articolo: “La Fiorentina non si scansa e il Napoli si schianta (...) l’impresa esalta il valore d...

La Nazione si concentra sulla partita di ieri e sulla vittoria della Fiorentina. Questa una parte dell’articolo: “La Fiorentina non si scansa e il Napoli si schianta (...) l’impresa esalta il valore di chi stravince con pieno merito la partita: la tripletta di Simeone annienta una versione desolata della squadra di Sarri. Fiorentina perfetta, come alla fine perfino il moderato Pioli ammette, mentre niente riesce al Napoli, che dopo la rimonta della Juve a San Siro contro l’Inter stoppa clamorosamente il tentativo di rimonta e naufraga con la testa, prima ancora che con le gambe”.