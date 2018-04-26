I tifosi del Napoli: “Tutti a Firenze, dateci la curva Ferrovia”

Su La Repubblica si parla dell’invasione dei tifosi del Napoli prevista a Firenze. “Tutti a Firenze”, questo lo slogan dei supporters partenopei. Non è un caso che il settore ospiti si sia esaurito in...

Su La Repubblica si parla dell’invasione dei tifosi del Napoli prevista a Firenze. “Tutti a Firenze”, questo lo slogan dei supporters partenopei. Non è un caso che il settore ospiti si sia esaurito in poco più di un’ora lunedì mattina: 2.500 biglietti sono stati comprati dai sostenitori azzurri provenienti dalla Campania con tessera del tifoso. Ma le previsioni sono molto chiare. A Firenze arriveranno almeno 10.000 persone, probabilmente anche qualcosa in più. Una soluzione sarebbe quella di lasciare ai fan del Napoli anche la curva Ferrovia, in modo da contenere tutta la passione azzurra in una zona precisa del Franchi e quindi anche più facile da tenere sotto controllo.