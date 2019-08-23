MONTELLA: “RIBERY SARÀ IN PANCHINA. CERCHIAMO UN ESTERNO CHE COPRA UN PO’. DA CHIESA VOGLIO 10 GOL”

Di Gabriele CaldieronAlla vigilia della prima sfida in campionato contro il Napoli, il tecnico viola Vincenzo Montella è intervenuto in sala stampa. Queste le sue dichiarazioni:“Se sono contento della...

Di Gabriele Caldieron

Alla vigilia della prima sfida in campionato contro il Napoli, il tecnico viola Vincenzo Montella è intervenuto in sala stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“Se sono contento della campagna acquisti? Penso al Napoli, la squadra che ha cambiato meno ed ha fatto tanti punti negli ultimi anni. Incontriamo la seconda squadra più forte del campionato, lo stiamo studiando e sarà difficile. Fanno molti gol. Il mercato mi sta piacendo stiamo lavorando su gli esterni, Pulgar e Badelj si completeranno. L’inizio non ci aiuta, la squadra migliorerà e cerchiamo un esterno offensivo che copra anche le due fasi.

Ribery non pronto? Franck è indietro ma è un grande professionista, vuole essere competitivo ma lo porterò sperando di avere la qpossibilità di farlo giocare.

Vlahovic e Boateng? Sono due giocatori diversi ho molta fiducia in Dusan, dobbiamo aspettarlo con calma. Lo stimo ed ha caratteristiche giuste per il mio gioco, voglio un “9” che faccia gol, abbiamo esterni bravi ma Chiesa ha segnato 6 gol, Boateng non ti garantisce doppia cifra. E grazie a Dio ho i difensori che segnano (ride ndr) Ribery è forse il più forte assist man degli ultimi dieci anni.

Le difficoltà iniziali? Daremo il 100%, e voglio il 100%.

Pronostico sul campionato? Credo che le grandi siano ancora più forte ma le medie si sono rinforzate con criterio, il Napoli può lottare per lo Scudetto avendo aggiunto Lozano e Manolas, l’Inter è competitiva.

Punta da venti gol? Sono contento di ciò che ho, lavorerò con i miei tre attaccanti. Credo che per essere competitivi bisogna trovare gol anche da altre parti...

Ribery ha alzato l’asticella? Lui è qua per essere competitivo, so che lo dice ma credetemi ci lavora tanto. Non si risparmia. Trasmetterà al gruppo la voglia di lavorare, sognare è bello ma penso a domani.

Lirola e Biraghi? Biraghi fino a prova contraria è nostro, Lirola sta meglio ma non entro nello specifico.

Formazione simile alla Coppa Italia? Abbiamo faticato tanto in difesa, abbiamo sofferto a centrocampo ma spero che davanti siamo “più svegli” il caldo ha condizionato ma domani tutti saranno più concentrati ne sono sicuro specie nei movimenti senza palla.

Primo giorno di scuola? Vogliamo dare identità e senso di appartenenza a squadra e tifosi.

Gara difficile a centrocampo? È vero, loro hanno tantissima quantità e qualità con Allan, Ruiz e Zielinski. Dobbiamo essere bravi senza palla cercando di limitare le loro capacità. A centrocampo possono fare molti gol.

Commisso? Il presidente ha dimostrato di essere presente, gli piace motivate giocatori e allenatori. È molto positivo con tutti.

Chiesa prima punta? Ho fatto una battuta nei giorni scorsi, bisogna lavorarci ma Federico può giocare ovunque sebbene sulla fascia si esprime decisamente meglio. Talvolta le intuizioni vengono anche per caso, e se penso a Mertens o Totti...

Tantissimi abbonati? Non sono sorpreso il merito è della nuova proprietà.

Se siamo indietro fisicamente? Non so quanto tempo ci vorrà per essere al top, nell’ultima partita molto deboli fisicamente ma siamo volenterosi e ci sarà una reazione.

Mercato? Le valutazioni le facciamo alla fine mancano dieci giorni, per un allenatore sono sempre situazioni spinose. È senz’altro troppo lungo per più motivi.

4-3-3 o 4-2-3-1? Con il 4-3-3 Pulgar è adattato, con l’altro modulo dovresti coprire un po’ di più ma i nostri sono molto molto offensivi.

Se sentiamo pressione visto l’entusiasmo? No, l’entusiasmo è molto positivo, ma l’euforia può essere controproducente. Stiamo con i piedi per terra. Ci deve essere un bel gioco così i tifosi saranno orgogliosi di vedere la nostra Fiorentina credo che Barone intendesse quello.

Ultimo passaggio sbagliato con il Monza? Il calcio è meraviglioso talvolta giochi bene e perdi talvolta no. Abbiamo sbagliato tanti ultimi passaggi con il Monza. Chiesa deve fare la doppia cifra solo allora può essere considerato un top player.

Ultimi ritocchi? Ho suggerito io a Pradè cosa dire alla stampa, credo che tra i giocatori che abbiamo spero che Vlahovic, Chiesa e Sottil portino reti. Mi aspetto altri tre acquisti”.