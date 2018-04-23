Napoletani pronti a venire a Firenze per comandare. Sarà invasione contro la Fiorentina. Adesso...

La Nazione ricorda che da anni ormai quella dei tifosi napoletani a Firenze è stata una vera invasione. Per questo motivo, visti e considerati i tagliandi venduti ai tifosi viola con la formula del «b...

La Nazione ricorda che da anni ormai quella dei tifosi napoletani a Firenze è stata una vera invasione. Per questo motivo, visti e considerati i tagliandi venduti ai tifosi viola con la formula del «bigliettone», oggi in Fiorentina sarà analizzata la situazione in ogni suo dettaglio. Il rischio è che ci sia una nuova invasione da parte dei supporters azzurri. Un rischio concreto, dal momento che proprio a Firenze il Napoli potrebbe giocarsi uno Scudetto storico.