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Napoletani pronti a venire a Firenze per comandare. Sarà invasione contro la Fiorentina. Adesso...

La Nazione ricorda che da anni ormai quella dei tifosi napoletani a Firenze è stata una vera invasione. Per questo motivo, visti e considerati i tagliandi venduti ai tifosi viola con la formula del «b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2018 10:23
Napoletani pronti a venire a Firenze per comandare. Sarà invasione contro la Fiorentina. Adesso... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Rassegna Stampa
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La Nazione ricorda che da anni ormai quella dei tifosi napoletani a Firenze è stata una vera invasione. Per questo motivo, visti e considerati i tagliandi venduti ai tifosi viola con la formula del «bigliettone», oggi in Fiorentina sarà analizzata la situazione in ogni suo dettaglio. Il rischio è che ci sia una nuova invasione da parte dei supporters azzurri. Un rischio concreto, dal momento che proprio a Firenze il Napoli potrebbe giocarsi uno Scudetto storico.

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