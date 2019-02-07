Pezzella: "Proveremo a vincere la Coppa Italia, sarebbe bellissimo dedicarla a Davide. Le sue immagini.."

German Pezzella, perno difensivo e capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: "Sabato contro il Napoli sarà una partita difficile, giocano un gran calcio. Da...

German Pezzella, perno difensivo e capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: "Sabato contro il Napoli sarà una partita difficile, giocano un gran calcio. Dalla nostra abbiamo di poter giocare vicini alla nostra gente. Dobbiamo fare sempre un passo in avanti, lo vogliamo fare sempre con molta forza e costanza. Il nostro obiettivo è quello di migliorare lo scorso anno. Tante partite le abbiamo giocate bene, altre le abbiamo sbagliate,siamo coscienti di tutto. Lavoriamo ogni giorno per superare questi problemi e fare punti per arrivare al nostro obiettivo. Astori? È dura, ancora. Le sue immagini nello spogliatoio ci accompagnano ogni volta che entriamo in campo, nello spogliatoio. Per noi è importante sentirlo sempre vicino alla squadra. Coppa Italia? Potergliela dedicare sarebbe bellissimo. Vincerla è difficile, noi pensiamo a dimostrare qualcosa ogni partita".