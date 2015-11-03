Notizie Pezzella Intervista Fiorentina

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Pezzella: "Oggi avevamo cominciato bene, poi i gol presi su errori nostri. Oggi i pensieri erano.."
03 marzo 2019 21:34
Pezzella: "Proveremo a vincere la Coppa Italia, sarebbe bellissimo dedicarla a Davide. Le sue immagini.."
07 febbraio 2019 22:50
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