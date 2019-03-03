Pezzella: "Oggi avevamo cominciato bene, poi i gol presi su errori nostri. Oggi i pensieri erano.."

Il capitano della Fiorentina German Pezzella, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla mix zone, dopo la sconfitta con l'Atalanta. Ecco alcuni stralci: "Oggi siamo partiti bene e premendo sull'acceler...

Il capitano della Fiorentina German Pezzella, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla mix zone, dopo la sconfitta con l'Atalanta. Ecco alcuni stralci: "Oggi siamo partiti bene e premendo sull'acceleratore, poi purtroppo abbiamo concesso gol in maniere che non devono succedere. Nelle ultime tre partite abbiamo preso nove gol, come difensore una cosa simile fa male. Nel primo girone si parlava tanto della difesa perché concedevamo veramente poco. Oggi era difficile giocare perché avevamo tanti ricordi. Al minuto 13 avevo tante cose in testa, domani andremo a San Pellegrino a fare un saluto al nostro Davide. Speriamo che sia contento per come stiamo facendo. Questa sconfitta ci carica per la semifinale di Bergamo, ma adesso dobbiamo pensare al campionato. Chiesa sta bene, si aspettava un'accoglienza simile, ma lui ha la testa giusta".

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