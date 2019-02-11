Carlo Alvino(R.Kiss Kiss): "Ci è mancata la "cazzimma". Ma doveva finire 0-7! Lafont..

Il giornalista partenopeo Carlo Alvino, voce della radio ufficiale del Napoli, ha così commentato all"emittente Radio Kiss Kiss Napoli lo 0-0 degli azzurri a Firenze di sabato scorso: "A Firenze ci è...

Il giornalista partenopeo Carlo Alvino, voce della radio ufficiale del Napoli, ha così commentato all"emittente Radio Kiss Kiss Napoli lo 0-0 degli azzurri a Firenze di sabato scorso: "A Firenze ci è mancata un po' di cazzimma, poi mettiamoci anche la sfortuna che si è messo di mezzo. Lafont, ha fatto miracoli su miracoli, doveva finire 0-7 per noi".