Carlo Alvino(R.Kiss Kiss): "Ci è mancata la "cazzimma". Ma doveva finire 0-7! Lafont..
Il giornalista partenopeo Carlo Alvino, voce della radio ufficiale del Napoli, ha così commentato all"emittente Radio Kiss Kiss Napoli lo 0-0 degli azzurri a Firenze di sabato scorso: "A Firenze ci è...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 19:48
Il giornalista partenopeo Carlo Alvino, voce della radio ufficiale del Napoli, ha così commentato all"emittente Radio Kiss Kiss Napoli lo 0-0 degli azzurri a Firenze di sabato scorso: "A Firenze ci è mancata un po' di cazzimma, poi mettiamoci anche la sfortuna che si è messo di mezzo. Lafont, ha fatto miracoli su miracoli, doveva finire 0-7 per noi".