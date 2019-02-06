Fiorentina-Napoli, un post del club viola sui social network fa discutere i tifosi napoletani…

Il club viola ricorda i tre giorni dalla sfida del Franchi con il "tre" di Simeone, autore della tripletta che tolse al Napoli un pezzo di scudetto. Le reazioni dei tifosi partenopei non si sono fatte...

Il club viola ricorda i tre giorni dalla sfida del Franchi con il "tre" di Simeone, autore della tripletta che tolse al Napoli un pezzo di scudetto. Le reazioni dei tifosi partenopei non si sono fatte attendere.

Roma- «Mancano tre giorni a Fiorentina-Napoli, volevamo ricordarlo così», con la foto di un Giovanni Simeone sorridente e con il pallone sotto il braccio, premio per la tripletta realizzata proprio ai partenopei la scorsa stagione. La sconfitta, arrivata il giorno dopo la vittoria rocambolesca della Juventus contro l'Inter, costò agli azzurri di Sarri l'allungo bianconero che poi fu decisivo per l'assegnazione dello scudetto.

Il post sui social del club viola non è passato inosservato ai tanti tifosi del Napoli e ha scatenato una serie di commenti di replica da parte dei supporter azzurri e di controreplica, in quella che sta diventando in questi minuti una vera e propria battaglia social.

Dalla coppa del 2014 ad <amici della Juve> - "Come i gol che prendeste in finale?","Anche noi ricordiamo con piacere...soprattutto quando vi abbiamo vinto la coppa in faccia!!! Mertens 3-1 È FINITA!!!", arringhe principali tra tutte quelle che richiamano l'atto finale per l'assegnazione della Coppa Italia del 2014, alzata dal Napoli dopo la doppietta di Insigne, il gol di Vargas e il tris del belga. "Una vittoria che portó finalmente la Fiorentina in Europa", "Ogni squadretta ha le sue soddisfazioni", "Si ma non ditelo quando siete a -21" quelli che invece mettono il dito nella piaga della differenza di risultati, di livello e di traguardi tra i due club, fino ad arrivare al velenoso "Anche voi siete diventati amici della juve...."

Fonte: Corriere dello Sport