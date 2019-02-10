Di Gennaro: "Lafont bravissimo, ma che errori ha fatto Mertens? Lì un attaccante.."
Antonio Di Gennaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica RMC Sport. Ha commentato così il pareggio del Franchi fra Fiorentina e Napoli: "Mertens ha avuto due opportunità ni...
Antonio Di Gennaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica RMC Sport. Ha commentato così il pareggio del Franchi fra Fiorentina e Napoli: "Mertens ha avuto due opportunità nitide, Lafont è stato bravo ma nella seconda occasione un attaccante deve spaccare la porta. Il Napoli ha sprecato tanto ma la Fiorentina è stata coraggiosa e determinata, ricordiamo che è la squadra più giovane della Serie A. Poteva starci una vittoria degli azzurri, visto quanto creato, ma il pareggio per i viola è importantissimo".