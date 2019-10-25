Moggi sicuro: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan. Sarebbe dovuto arrivare in estate.."

Luciano Moggi, é stato ospite degli studi di 7Gold, ed in merito all'interesse del Milan per Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese e la durante l'ultima finestra di mercato vicino anche alla Fiorent...

Luciano Moggi, é stato ospite degli studi di 7Gold, ed in merito all'interesse del Milan per Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese e la durante l'ultima finestra di mercato vicino anche alla Fiorentina ha rivelato: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan, sarebbe dovuto arrivare già in estate, poi per mille motivi non è stato possibile. Adesso stanno ripristinando e quasi sicuramente andrà al Milan, ed è il giocatore che manca ai rossoneri".