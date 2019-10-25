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Moggi sicuro: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan. Sarebbe dovuto arrivare in estate.."

Luciano Moggi, é stato ospite degli studi di  7Gold, ed in merito all'interesse del Milan per Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese e la durante l'ultima finestra di mercato vicino anche alla Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 13:36
Moggi sicuro: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan. Sarebbe dovuto arrivare in estate.." -
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Luciano Moggi, é stato ospite degli studi di  7Gold, ed in merito all'interesse del Milan per Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese e la durante l'ultima finestra di mercato vicino anche alla Fiorentina ha rivelato: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan, sarebbe dovuto arrivare già in estate, poi per mille motivi non è stato possibile. Adesso stanno ripristinando e quasi sicuramente andrà al Milan, ed è il giocatore che manca ai rossoneri".

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