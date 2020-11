Moggi duro: “Fiorentina? Se vendi Chiesa e non lo sostituisci non puoi andare oltre l’ottavo posto”

L’ex dirigente sportivo Luciano Moggi è intervenuto a Contro Calcio social tv. Queste le parole di Moggi intervistato da Maurizio Canino:

Secondo Lei, in serie A, quali sono gli allenatori che stanno facendo meglio in questo scorcio parziale di campionato?

“Beh, direi senza dubbio Pioli, in testa alla classifica con il Milan, una squadra con molti giovani di valore, ma inaspettatamente De Zerbi, che, con una squadra non forte, è secondo dietro al Milan e infine Gattuso che con il Napoli da quando è arrivato, sta facendo grandi cose”.

Secondo Lei quali saranno le squadre destinate a giocarsi lo scudetto?

“L’Inter di Conte che quest’anno si è ulteriormente rafforzata, la Juventus di Pirlo e Il Napoli di Gattuso. Per il quarto posto che vale la Champions, vedo Roma e Lazio davanti al Milan”.

La Juventus di Andrea Pirlo può tornare protagonista anche in Champions?

“Ha buone prospettive nonostante sia in un lotto di squadre che hanno tutte più o meno la possibilità di vincere: Barcellona, Real Madrid e Liverpool, non sono più le corazzate di un tempo e solo il Bayern di Monaco ha qualcosa in più rispetto alle altre contendenti e quindi la Juventus può giocarsela tranquillamente con le altre squadre perché ha giocatori importanti come Ronaldo e Morata che possono fare la differenza”.

La Fiorentina di Prandelli?

“Un allenatore, anche se è bravo, per fare risultati ha bisogno di una rosa con grandi giocatori. Se vendi un calciatore importante come Chiesa, che è uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, e non lo sostituisci adeguatamente, non puoi puntare a niente di più che un piazzamento tra l’ottavo e il dodicesimo posto”.

