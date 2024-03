Moggi svela: “Alla Fiorentina non vogliono Sarri, ci andrà Gilardino. Italiano va al Napoli”

Luciano Moggi, ex dg della Juventus ha così parlato ai microfoni di TMW: “Il Napoli ha bisogno di qualcosa di concreto. Secondo me andrà Italiano il prossimo anno. Sarri? Avevo pensato a lui perché c’è Calzona. Mi ero fatto un conto normale: essendoci Sarri libero la soluzione poteva essere lui primo e l’altro secondo. Invece hanno litigato di brutto. Per Sarri c’era anche la possibilità che andasse alla Fiorentina ma lì non lo vogliono, andrà Gilardino”.

