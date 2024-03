Dal Viola Park, Nico torna stanotte, con il Milan ci sarà. Milenkovic e Kayode già rientrati dalle Nazionali

Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina sta preparando l’impegno di campionato di sabato contro il Milan. Come riportato da Radio Bruno, Milenkovic e Kayode sono rientrati dagli impegni con le Nazionali ed hanno preso parte alla seduta pomeridiana. I prossimi a tornare saranno Beltran, Bonaventura (che non sarà a disposizione per il Milan perchè squalificato) e Barak che saranno anche a disposizione nell’allenamento di domani. Nico Gonzalez, invece, sarà a Firenze solo in nottata; la speranza è di averlo già domani nella seduta del pomeriggio delle 16. In ogni caso l’argentino con ogni probabilità scenderà in campo sabato sera contro il Milan, percentuali in rialzo ma ci sarà comunque un confronto con Italiano: se Nico sta bene gioca.

