Padovan: “Barone desiderava una grande Fiorentina, con il Milan è una partita verità per il futuro dei viola”

A Sky ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan che ha parlato del momento attuale della Fiorentina dopo la morte di Joe Barone e della gara contro il Milan: “C’è sconforto nella squadra ora come ora perché hanno perso una grandissima figura sia a livello umano che per il lavoro che faceva per la Fiorentina, desiderava una grande Fiorentina, ora i ragazzi non lo vorranno deludere e se lo porteranno dentro ogni volta che scenderanno in campo insieme alle sue parole. Si può conquistare una finale europea quindi la stagione è positiva così come in campionato. Sabato sarà una partita verità per il loro futuro.”