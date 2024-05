Nazione: “Italiano o no, Kouamé può restare alla Fiorentina. Trattativa avviata per il rinnovo”

Il soldato di Vincenzo Italiano, Christian Kouamè è diventato un simbolo importante per questa Fiorentina. Da quando si è ripreso dalla Malaria, raramente il tecnico viola ha fatto a meno di lui. E come dargli torto. Sulla sinistra ha sempre fatto vedere qualcosa di interessante e il suo contributo non è mai mancato. La Nazione si è soffermata sul suo futuro. Il giocatore è in scadenza, ma la Fiorentina ha un opzione a determinate cifre per il suo rinnovo. La sensazione è che, al di là dell’addio di Vincenzo Italiano, il club viola non farà a meno di lui. La trattativa del rinnovo è avviata e sarà conclusa a stagione terminata. Lo scrive La Nazione.