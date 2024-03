Corriere dello Sport: “Pradè e Burdisso hanno deciso, De Rossi prima scelta per la panchina”

Le vie del calcio sono infinite. Anche gli scenari più improbabili si possono realizzare, basta che le tessere del puzzle del destino si incastrino nel modo corretto. non sarebbe così improbabile riuscire a vedere Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina.

Vincenzo Italiano sta ancora decidendo il suo futuro, ma Burdisso e Pradè non hanno più dubbi: l’ex centrocampista giallorosso è il profilo perfetto per la panchina viola e per Firenze. Affare realizzabile quindi? Sì, ma a certe condizioni. De Rossi sta facendo molto bene con la Roma e molto probabilmente i Friedkin e LinaSouloukou opteranno per il rinnovo di contratto e la conferma, ma mai dire mai.

Pradè stima tantissimo De Rossi, il carattere di “Capitan Futuro” stuzzica la fantasia della dirigenza viola che per convincerlo può mettere sul piatto una soluzione ideale: vicina a casa, con un progetto giovane e ambizioso, un centro sportivo all’avanguardia e dei dirigenti che conosce e stima. Insomma, la Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta. Adesso tocca al destino e alle sue tessere. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DAL VIOLA PARK