Nico Gonzalez, un 2024 complicato per l’argentino: Italiano si aspetta molto di più da lui 

Quell’incredibile occasione mancata da Nico Gonzalez contro il Costarica vale come manifesto di un inizio di 2024 a dir poco complicato per la stella della Fiorentina. Nel nuovo anno infatti, l’ex Stoccarda tra campionato e Conference ha segnato un solo gol (al Frosinone) in 10 presenze.

Nel mezzo due rigori sbagliati, contro Inter e Lazio, e tante prestazioni non certo esaltanti. E se da un lato è giusto considerare il lungo stop che si porta dietro e le relative difficoltà nel ritrovare la miglior condizione, è altrettanto innegabile che tutti, a partire da Italiano, da lui si aspettino molto, ma molto di più. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, DAL VIOLA PARK