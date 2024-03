La Nazione scrive: “Beltrán in crescita dopo l’ambientamento e Barak sta tornando ai suoi livelli”

Stamattina la Nazione si focalizza su due singoli della rosa della Fiorentina come Barak e Beltrán. Il primo, dopo l’ambientamento fisiologico, è diventato un giocatore importante per la squadra anche con l’arretramento di ruolo e la possibilità di giocare con una punta vicino a lui come Belotti, l’altro dopo una stagione difficile sta tornando ai suoi livelli, confermando la sua importanza nella Fiorentina per intelligenza tattica, gol e tecnica. Le nazionali hanno fatto bene visto che l’argentino ha siglato una bella doppietta, confermando di essere in rampa di lancio, mentre il ceco ha fatto un gol splendido su punizione ed un assist, riprendendosi da tutti i problemi fisici accusati.