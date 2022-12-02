Sentite Moggi: "La Juve è diventata un giocattolo, non si difende. Mentre gli altri fanno cosa vogliono"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Luciano Moggi, ha parlato del caso in casa Juventus: "Bisognerebbe conoscere a fondo i documenti. Detto questo, la Juventus è diventata un giocattolo per tutti....

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Luciano Moggi, ha parlato del caso in casa Juventus: "Bisognerebbe conoscere a fondo i documenti. Detto questo, la Juventus è diventata un giocattolo per tutti. Viene accusata di ogni genere di cosa e non si difende. E quindi chiunque è autorizzato a dire ogni cosa possibile contro la Juve, tanto non ci sono interlocutori contrari. E con questo sistema siamo arrivati ad avere sul banco degli imputati solo la Juventus. E gli altri possono fare quello che vogliono, tanto c'è già la Juve. Da questo punto di vista Calciopoli insegna".

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