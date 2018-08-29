Moggi: "Ecco come il Milan truccò la partita contro la Fiorentina. Avevano chiamato De Santis..."

Luciano Moggi ha parlato al Corriere dello Sport di Calciopoli, ecco il pezzo in cui parla anche della Fiorentina:Massimo De Santis, l’unico arbitro condannato, era un vostro amico. «L’hanno associato...

Luciano Moggi ha parlato al Corriere dello Sport di Calciopoli, ecco il pezzo in cui parla anche della Fiorentina:

Massimo De Santis, l’unico arbitro condannato, era un vostro amico. «L’hanno associato a noi senza motivo. Ti racconto questa. Fiorentina in lotta per non retrocedere, Milan a un punto da noi. Martedì alle 14 Meani, dirigente del Milan, chiama De Santis: “Guarda che abbiamo Kakà e Rui Costa diffidati, non li ammonire che poi la partita dopo abbiamo la Juventus

Lui?

«Fosse stato un nostro sodale, avrebbe chiamato l’ufficio inchieste e il Milan sarebbe finito in B. Se ricordi quella partita, De Santis negò un rigore alla Fiorentina e permise a quelli del Milan di menare. Noi zitti. La mattina dopo De Santis chiama Meani: “Hai visto, solo io riesco a non farli parlare quelli…”. Meani: “Te sei un amico, l’ho già detto a Galliani”».