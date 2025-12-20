Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”

Luciano Moggi ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb per commentare anche la situazione della Fiorentina:

Che succede alla Fiorentina?

“Difficile da capire. Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, devono stare attenti a non retrocedere. Può darsi che alcuni calciatori che hanno dato il cento percento oggi non riescono a darlo. Penso a Kean ma non solo”

Quanto rischia la retrocessione?

“Oggi credo che rischi parecchio. Otto punti sono difficili da recuperare. Vedo una situazione complicata. Un insieme di cose che ha falcidiato l’ambiente. Evidentemente la mano di Palladino era stata importante”