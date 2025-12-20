20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”

News

Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”

Redazione

20 Dicembre · 15:26

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 15:26

TAG:

ACF FiorentinaMoggiPioli

Condividi:

di

L’ex dirigente della Juventus ha detto la sua sulla complicatissima situazione che vive la squadra di Vanoli

Luciano Moggi ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb per commentare anche la situazione della Fiorentina:

Che succede alla Fiorentina?

“Difficile da capire. Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, devono stare attenti a non retrocedere. Può darsi che alcuni calciatori che hanno dato il cento percento oggi non riescono a darlo. Penso a Kean ma non solo”

Quanto rischia la retrocessione?

“Oggi credo che rischi parecchio. Otto punti sono difficili da recuperare. Vedo una situazione complicata. Un insieme di cose che ha falcidiato l’ambiente. Evidentemente la mano di Palladino era stata importante”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio