Moggi: "Le lamentele di Sarri un problema per il calcio. Il caldo valeva anche per la Fiorentina"

Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Un'abitudine di Sarri è trovare scusanti, lo fa ovunque, ed è un male per il calcio. Ha fatto bene Conte nel rispo...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2019 20:58

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