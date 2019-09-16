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Moggi: "Le lamentele di Sarri un problema per il calcio. Il caldo valeva anche per la Fiorentina"

Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Un'abitudine di Sarri è trovare scusanti, lo fa ovunque, ed è un male per il calcio. Ha fatto bene Conte nel rispo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 20:58
Moggi: "Le lamentele di Sarri un problema per il calcio. Il caldo valeva anche per la Fiorentina" -
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Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Un'abitudine di Sarri è trovare scusanti, lo fa ovunque, ed è un male per il calcio. Ha fatto bene Conte nel rispondergli in quel modo. Il caldo non valeva solo per lui, ma anche per la Fiorentina che invece ha giocato benissimo. Il Var? Annulla le polemiche, è un mezzo meccanico guidato dall'uomo quindi può avere della anomalie. Non va tolto assolutamente"

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