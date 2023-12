Moggi: “Se Mourinho non sarà squalificato tutti potranno condizionare una partita prima di giocarla”

Intervenuto su Libero col suo consueto editoriale, Luciano Moggi ha commentato il ‘caso’ Mourinho, con lo Special One finito pure nel mirino della Procura Figc dopo le gravi affermazioni prima di Sassuolo-Roma, queste le sue parole:

“Se Mourinho non verrà severamente punito per le sue esternazioni, tutti si sentiranno in diritto di condizionare qualsiasi partita ancor prima di scendere in campo. Nel prepartita ha avanzato riserve sulla designazione, sul Var e ha accusato Berardi di provocare ammonizioni ed espulsioni. Detto ciò sul campo la Roma ha meritato la vittoria”.

