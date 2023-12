La spiegazione del mancato rigore alla Fiorentina contro il Milan: “Braccio largo ma c’è deviazione”

Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. I piatti forti della tredicesima giornata di campionato sono in Milan-Fiorentina (1-0) e Juventus-Inter (1-1). Queste le parole di Rocchi sulla gara dei viola a San Siro:

A San Siro i viola chiedono un rigore per un presunto fallo di mano di Loftus-Cheek sul tiro di Sottil. Al Var ci sono Mazzoleni e Pagnotta, che si rivolgono così all’arbitro Di Bello: “Marco prendi tempo, aspetta perché è difficile. Il braccio è largo, ma prima gli tocca il petto. Gioca, Marco”.

Presente in studio Andrea Gervasoni, componente della CAN (Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B), che ha dichiarato: “Per l’arbitro non è punibile. Il braccio parte largo, ma va a stringere. E poi c’è una deviazione. Giustamente il Var ha due elementi che lo portano a non intervenire”.

