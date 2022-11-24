Sentite Moggi: "Calcio? Nessun favore arbitrale, la Juve ha vinto sul campo. Avevamo tutti contro"

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato a Radio Bianconera, tornando sulle vicende di Calciopoli: “Nelle intercettazioni del tempo si può chiaramente sentire il presidente fe...

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato a Radio Bianconera, tornando sulle vicende di Calciopoli: “Nelle intercettazioni del tempo si può chiaramente sentire il presidente federale Carraro che dice di non fare alcun tipo di favore arbitrale alla Juventus. Il club bianconero aveva contro il presidente di lega, il presidente federale e i designatori”. E poi ha aggiunto: “Io non ho mai chiesto a nessuno di vincere o perdere, e c’è un’intercettazione in cui dico ai designatori che “vale solo il campo” che proprio sul campo noi abbiamo vinto i nostri campionati. Calciopoli ha messo in discussione una società di calcio e ha distrutto il calcio italiano, perché la Juventus dava all’Italia i giocatori che erano fondamentali per vincere con la Nazionale”.

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