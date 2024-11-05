Moggi esalta Palladino: "È uno dei migliori allenatori della Serie A. Il suo lavoro sta dando i frutti"

Nel suo consueto articolo su Libero, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato anche della Fiorentina: "Filotto vittorioso della Fiorentina, iniziato con il 2-1 inflitto al Milan, al Fran...

Nel suo consueto articolo su Libero, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato anche della Fiorentina: "Filotto vittorioso della Fiorentina, iniziato con il 2-1 inflitto al Milan, al Franchi, per finire con lo 0-1 con il quale la squadra Toscana batteva il Toro allo stadio Olimpico grande Torino. Il lavoro di Palladino, iniziato in sordina, sta dando i suoi frutti tant’è che la squadra, oltre a palesare qualità nelle giocate, ha raggiunto il terzo posto della classifica in parità con l’Atalanta e pone questo giovane mister tra i migliori del torneo".

LA CLAUSOLA DI KEAN

https://www.labaroviola.com/la-clausola-da-52-milioni-di-kean-e-valida-solo-destate-e-puo-essere-pagata-solo-entro-il-31-luglio/275643/