Moggi: “Dal 2006 si è rotto qualcosa, da quando hanno rotto la Juve si è rotto il giocattolo”

Su Tuttomercatoweb c’è stata intervista fatta a Moggi che ha parlato della situazione della Nazionale Italiana: “Italia eliminata dalla Bosnia? Dal 2006 è successo qualcosa: si è rotto il giocattolo p...

Su Tuttomercatoweb c’è stata intervista fatta a Moggi che ha parlato della situazione della Nazionale Italiana: “Italia eliminata dalla Bosnia? Dal 2006 è successo qualcosa: si è rotto il giocattolo perché hanno rotto la Juventus che aveva dato cinque giocatori alla Nazionale Italiana e quattro alla Nazionale Francese e combattevano per il titolo. È cambiato l'ambiente, hanno voluto rompere la Juventus e si è rotta la Nazionale. Ricordate cosa aveva detto Giraudo? 'Noi andiamo via, vedrete quelli che vengono'. Da quando è arrivato Gravina siamo stati eliminati al primo turno e altre volte non ci siamo qualificati. Se Bonaparte diceva di preferire generali fortunati piuttosto che bravi, Gravina non è né l'uno e né l'altro. Ora si nasconde dietro al Consiglio Federale, dove sa che può avere degli amici”

Giusto aspettarsi l'addio di Gravina?

"Parlando con chi di dovere ho detto: attenzione, può restare. Per la prima volta però il Ministro Abodi è intervenuto pubblicamente e questo fa ben sperare".

Direttore, come si riparte?

"Se in Italia non giocano calciatori italiani diventa complicato. Basta guardare il numero di stranieri. Non c'è posto per gli italiani. Poi abbiamo anche un'altra cosa: prendiamo le riserve delle altre squadre e da noi giocano titolari, guardate Malen. Evidentemente il nostro calcio è più debole. Va ripianato tutto. Quando succedono queste cose bisogna resettare tutto".

Gattuso?

"È l'unico che vuole bene al calcio. E il pianto in tv era vero. Qualcuno potrebbe dire che non sia all'altezza di allenare la Nazionale, ma è una persona perbene che è capitata lì per caso. Per ripartire ci vogliono almeno tre-quattro anni. Guardate i settori giovanili, bisogna cambiare tutto. Le squadre italiane cercano gli stranieri, se qualcuno viene fuori fanno soldi. E questo non fa bene al calcio italiano".