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Moggi: "Spalletti sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ci sono già dei contatti"

Queste alcune dichiarazioni di Luciano Moggi a Tuttomercatoweb che ha parlato di Fiorentina:"Napoli? Per Gattuso si prospetta un compito arduo: sostituire Ancelotti non è come sostituire Montella. Fio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 14:51
Moggi: "Spalletti sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ci sono già dei contatti" -
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Queste alcune dichiarazioni di Luciano Moggi a Tuttomercatoweb che ha parlato di Fiorentina:

"Napoli? Per Gattuso si prospetta un compito arduo: sostituire Ancelotti non è come sostituire Montella. Fiorentina? Commisso ha pazienza. Credo però che non ci siano dubbi: Spalletti sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, penso ci siano già contatti. Il comportamento della società apprezzabile: ha dato a Montella due possibilità ossia Inter e Roma, significa che è più lontano che vicino alla panchina viola. Ma nel calcio ci sta tutto. Credo che l’allenatore abbia più possibilità di essere esonerato che di restare".

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