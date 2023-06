Moggi: “La Fiorentina non meritava di perdere contro il West Ham. Ha giocato molto meglio”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato a TMW, della finale persa dalla Fiorentina contro il West Ham, queste le sue parole: “La Fiorentina ha giocato molto meglio del West Ham, non meritava di perdere. Si parla di calcio italiano in finale e poi ci eliminano da tutte le parti, se stessimo più calmi appariremmo discretamente presentabili. Anche perché qualche problema se il mister della Nazionale cerca gli attaccanti in Argentina”.

