Amrabat scrive: “Orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. Sicuro che in futuro ci riproveremo”

Tramite il proprio profilo Instagram, Sofyan Amrabat ha parlato della finale persa ieri contro il West. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo per tutta la stagione e insieme abbiamo raggiunto due finali. Finire dalla parte dei perdenti è una sensazione dolorosa per i giocatori e per i nostri tifosi, volevamo davvero condividere questo trionfo con tutti voi e il mio più grande rammarico è non averlo potuto fare.

Voglio ringraziare tutti nel club che hanno contribuito a una grande stagione, tutti i miei allenatori, compagni di squadra e tutti quelli dietro le quinte che lavorano così duramente per metterci in grado di competere ai massimi livelli. Il vostro duro lavoro non passa inosservato e vi apprezzo tutti. E ai nostri tifosi, siamo arrivati ​​fin qui grazie al fantastico supporto che ci avete mostrato per tutta la stagione e sicuramente con alcuni dei migliori tifosi del mondo questo club sfiderà ancora una volta in futuro!

