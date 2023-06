“Non esiste squadra che su una rimessa abbia la difesa in area, la posizione era giusta. Errore di Igor”

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, ha parlato a Radio Bruno commentando la sconfitta della Fiorentina contro il West Ham, queste le sue parole:

“Sul rinvio di Terracciano la difesa deve stare lì, l’errore lo fa Biraghi e poi Igor che se lo fa sfuggire. Credo che l’amarezza di Italiano è di aver messo in campo un giocatore che non stava bene. Io penso che la Fiorentina è arrivata dove è arrivata grazie a Italiano. La squadra è stata si propositiva ma a volte poco furba. La difesa deve stare lì, c’è stato un clamoroso errore di Igor. Per me non è accettabile il gol subito su rigore che arriva dopo una rimessa laterale, insisto la colpa non è della difesa alta ma di Igor soprattutto, oltre che alcune responsabilità di Biraghi. Spero che adesso non venga buttato tutto il buono che è stato fatto in questi due anni, bisogna trovare una sintesi tra le ambizioni di Italiano e quelle della società. Speriamo che l’incontro tra Commisso e Italiano serva per la crescita del club. Su ieri pesa anche tanto l’errore di Mandragora che ci avrebbe portato sul 2-1”

LE PAROLE DI ROCCO COMMISSO