Moggi: "Viola in Champions? Ricordo che Palladino è arrivato sesto, non sarà facile ripetersi"

L'ex dirigente bianconero misura le ambizioni europee della Fiorentina e dice la sua sull'attitudine da regista di Fagioli

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto questa sera ai microfoni di Italia 7 durante la trasmissione “Salotto Viola”, soffermandosi sulle prospettive della Fiorentina e sul futuro di alcuni giovani talenti bianconeri.

“Prospettive Champions per i viola? La squadra la conosco abbastanza e l’allenatore è buono, ha dichiarato Moggi, ricordo però che Palladino la passata stagione è arrivato sesto. Per arrivare in quelle posizioni bisogna lottare molto in questo campionato. Forse l’Atalanta è la principale candidata a venire meno. Diciamo che ci sono squadre che danno l’impressione di poter raggiungere molto più facilmente la Champions. Però la Fiorentina può lottare con un tecnico come Pioli. Personalmente mi auguro che possa ripetere il campionato della passata stagione (che è stato molto buono)”.

Moggi ha poi commentato l’ipotesi di Nicolò Fagioli come regista:

“Potrebbe venire a mancare un po’ l’esperienza per fare quel ruolo... poi bisogna vedere il peso della maglia. Essere l’uomo guida di una squadra di calcio in età più avanzata può fare meno impressione, all’età di Fagioli, invece, può diventare anche un handicap. Ciò non toglie che il giocatore sia molto forte”.

Infine, una battuta anche su Fagioli e Moise Kean, due giocatori che qualcuno rimpiange in casa Juve:

“Se la Juventus si mangia le mani per Kean e Fagioli? Dovremmo tirare in ballo tanti altri giocatori allora (ride, ndr)... ce n’è un elenco intero. Meglio parlare d’altro”.