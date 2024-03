Anche Caressa esalta Mina: “Ha portato esperienza e personalità al Cagliari. Innesto fondamentale”

Yerry Mina sta conquistando la Sardegna a suon di grandi prestazioni con la maglia del Cagliari. E non solo. Sul difensore colombiano si è espresso il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, che l’ha inserito nella sua top 11 dell’ultima giornata: “Ha dato molto al Cagliari rispetto a quanto avesse. E’ un giocatore con grande esperienza e tranquillità, chiaramente è un po’ lento anche per una questione di fisico ed età. Alla squadra di Ranieri però ha portato personalità, un po’ come aveva fatto Godin che però poi si è perso. In un momento difficile della stagione, in cui ogni punto può fare la differenza per la salvezza, l’innesto di Mina è stato fondamentale e i miglioramenti difensivi del Cagliari sono stati evidenti”.

