Nardella risponde a Barone: “Il Franchi una cosa seria, quale giocattolo della politica. Siamo contenti”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto rispondere alle dichiarazioni fatte dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che ha definito lo stadio Franchi “giocattolo della politica“. Le sue parole:

“Non so per gli altri, ma per me è una cosa molto seria. Credo che lo sia anche per i cittadini di Campo di Marte, per il nostro Paese e per la nostra città, quindi io la porto avanti e siamo contenti perché i lavori sono partiti. Le risorse ci sono e potremo coprire lo stadio. Abbiamo anche trovato la soluzione per far giocare sempre la Fiorentina durante i lavori. Possiamo dire di essere contenti. Se poi dovesse arrivare un titolo prima della fine del mio mandato, lo saremmo ancora di più”.

LEGGI ANCHE: VALCAREGGI COMMENTA LE PAROLE DI BARONE SUL TEMA FRANCHI