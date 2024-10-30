Genoa-Fiorentina: senza Kean e Gudmundsson, attacco affidato a Kouame e Beltran

I rossoblù, ancora a zero vittorie in casa, ospitano i viola, che tra campionato e Conference hanno all'attivo cinque vittorie consecutive

Una Fiorentina lanciatissima prova ad allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi (sei vittorie ed un pareggio nelle ultime sette uscite contando anche la Conference League) facendo visita al Genoa, attuale fanalino di coda del torneo e costretta a fronteggiare una costante emergenza sul versante infortuni. Dopo un inizio confortante (vittoria a Monza e pareggio interno con l’Inter), i rossoblù imboccato un tunnel che li ha portati a mettere in cassaforte solo due punti in sette partite ed incassare ben 18 reti (maglia nera del torneo) ed a restare tuttora a secco di successi davanti al proprio pubblico. Ben altro passo quello dei viola, reduci da tre vittorie consecutive in campionato – a cui si aggiungono le due affermazioni in Europa – nelle quali ha realizzato ben tredici reti. Anche il bilancio dei confronti diretti più recenti parla con accento toscano: negli ultimi tredici incroci quattro le vittorie gigliate ed una sola per il grifone (a settembre 2019), a cui si aggiungono i ben otto pareggi.

Lunghissima la lista degli indisponibili in casa rossoblù: mancheranno Malinovksyi, Messias, De Winter, Gollini, Ekuban e Vitinha, a cui si sono aggiunti Norton-Cuffy, Ankeye e probabilmente anche Bani. Mancherà anche Balotelli, tesserato ma non convocato. La difesa a quattro davanti a Leali dovrebbe essere diretta da Vogliacco e Vasquez, con Sabelli e Matturro ai lati. Cuore della mediana presidiato con ogni probabilità da Badelj e Frendrup, con Zanoli e Martin esterni alti. In avanti ci sarà Pinamonti supportato da Thorsby. Tra le alternative, Miretti e Zanoli a centrocampo, con il secondo eventualmente fruibile anche come laterale nel pacchetto arretrato.

L’allenatore dei viola ha lasciato intendere che il numero delle rotazioni sarà limitato. Probabile il ricorso ad un undici molto vicino a quello “tipo”. De Gea si sistemerà tra i pali, in difesa Pongracic è fuori gioco e sono da verificare le condizioni sia di Comuzzo che di Moreno, cosa che porterebbe a scegliere la coppia centrale Martinez Quarta-Ranieri. Come terzini, a destra Kayode spinge per un posto da titolare al posto di un Dodô sempre titolare fisso in campionato, a sinistra ballottaggio aperto tra Gosens e Biraghi col primo favorito. A centrocampo, un Cataldi non al meglio può lasciare il posto a Richardson per affiancare Adli, mentre il fronte offensivo in assenza di Kean sarà guidato da Kouame. Sulla trequarti, spazio a Bove insieme a Beltran ed Colpani, con Sottil e Ikoné come alternative.

Genoa (4-4-1-1): Leali, Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin, Thorsby, Pinamonti. All. Gilardino

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodô, M. Quarta, Ranieri, Gosens, Richardson, Adli, Bove, Colpani, Beltran, Kouame. All. Palladino

Lo riporta today.it

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