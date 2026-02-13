13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:36

Probabili formazioni: la Fiorentina vuol scacciare l'incubo Como dopo due sconfitte interne

13 Febbraio

ComoFiorentinaProbabili Formazioni

Tra dubbi di formazione e scelte obbligate, Fabregas e Vanoli preparano le mosse per la sfida del Sinigaglia

Il sabato di Serie A si apre con la sfida delle 15 tra Como e Fiorentina. Un paio di ballottaggi in difesa per Fabregas che, preoccupato anche dalla questione diffidati, dovrebbe riproporre Jesus Rodriguez dal 1′, con Douvikas centravanti. Non convocati Gudmundsson e Rugani, due dubbi per Vanoli. Queste le probabili formazioni della partita:

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Non mancano i dubbi all’allenatore spagnolo che, in avanti, si affiderà ancora a Douvikas. Nel trio alle spalle del greco Jesus Rodriguez è in vantaggio su Vojvoda, ma quest’ultimo potrebbe trovare spazio anche come terzino;
  • due ballottaggi in difesa, con Kempf Valle favoriti rispettivamente su Diego Carlos e Moreno;
  • a centrocampo Da Cunha è in diffida (come Paz): nel caso Fabregas non volesse rischiarlo, è pronto Caqueret

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean. All. Vanoli

  • Nemmeno convocato GudmundssonKean centravanti nel solito modulo 4-1-4-1
  • a sinistra ballottaggio Gosens/Harrison
  • il dubbio a centrocampo è tra Ndour Brescianini
  • anche Rugani non convocato

Lo riporta sport.sky.it

