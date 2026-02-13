Probabili formazioni: la Fiorentina vuol scacciare l’incubo Como dopo due sconfitte interne

Il sabato di Serie A si apre con la sfida delle 15 tra Como e Fiorentina. Un paio di ballottaggi in difesa per Fabregas che, preoccupato anche dalla questione diffidati, dovrebbe riproporre Jesus Rodriguez dal 1′, con Douvikas centravanti. Non convocati Gudmundsson e Rugani, due dubbi per Vanoli. Queste le probabili formazioni della partita:
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Non mancano i dubbi all’allenatore spagnolo che, in avanti, si affiderà ancora a Douvikas. Nel trio alle spalle del greco Jesus Rodriguez è in vantaggio su Vojvoda, ma quest’ultimo potrebbe trovare spazio anche come terzino;
- due ballottaggi in difesa, con Kempf e Valle favoriti rispettivamente su Diego Carlos e Moreno;
- a centrocampo Da Cunha è in diffida (come Paz): nel caso Fabregas non volesse rischiarlo, è pronto Caqueret
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean. All. Vanoli
- Nemmeno convocato Gudmundsson, Kean centravanti nel solito modulo 4-1-4-1
- a sinistra ballottaggio Gosens/Harrison
- il dubbio a centrocampo è tra Ndour e Brescianini
- anche Rugani non convocato
Lo riporta sport.sky.it