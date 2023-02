Qui Bologna, Contro la Fiorentina c’è Cambiaso in difesa, Moro più di Dominguez, Zirkzee davanti

Con Arnautovic out, a Firenze sarà nuovamente Zirkzee il perno offensivo del Bologna di Motta. Alle sue spalle l’ormai consolidata linea Orsolini-Ferguson-Soriano, mentre in mediana potrebbe riposare Nico Dominguez. Al suo posto ancora Nicola Moro insieme a Jerdy Schouten. Sulla linea difensiva l’infortunio di Soumaoro costringe invece mister Thiago Motta a disegnare una linea inedita con Cambiaso a destra, Posch e Lucumí in mezzo e Lykogiannis a sinistra. A riportarlo è TMW.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA