Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma: Spazio a Venuti, Ranieri, Sottil e Vlahovic

FIORENTINA - Grande emergenza in difesa per la Fiorentina. Oltre all'infortunato Caceres, Montella dovrà fare a meno anche del suo capitano Pezzella, squalificato per una giornata dal giudice sportivo...

FIORENTINA - Grande emergenza in difesa per la Fiorentina. Oltre all'infortunato Caceres, Montella dovrà fare a meno anche del suo capitano Pezzella, squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata nella sfida contro il Sassuolo. Possibile cambio modulo per l'allenatore viola, dal 3-5-2 al 4-3-3: davanti a Dragowski spazio a Venuti, nonostante il rientro in gruppo di Lirola, Milenkovic, Ranieri, in ballottaggio con Ceccherini, e Dalbert. Castrovilli, Badelj e Pulgar saranno i titolari a centrocampo, mentre in attacco spazio a Vlahovic. Con lui ci saranno Chiesa e Sottil.

PARMA - Il rientro dalla squalifica di Scozzarella aggiunge un'opzione per D'Aversa. In difesa Bruno Alves non è ancora pronto e allora spazio a Dermaku al fianco di Iacoponi. Sulle corsie scelte obbligate, Darmian più Pezzella. In mezzo il rientro di Scozzarella manda in panchina Brugman, con Kucka e Barillà mezzali. Davanti ancora Gervinho e Karamoh ai lati di Kulusevski, con Sprocati che può essere un'alternativa a gara in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3) - Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Sottil, Vlahovic, Chiesa.

PARMA (4-3-3) - Sepe, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Pezzella, Kucka, Scozzarella, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Karamoh.

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