Italiano mischia ancora le carte, a Verona sarà ampio turnover in vista del Club Brugge

Hellas Verona-Fiorentina è il quinto match della 35esima giornata della Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 5 maggio alle 15:00. I padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosissimi in ottica salvezza e arrivano dalla sconfitta patita per mano dell’ex di turno Zaccagni contro la Lazio. I viola, di contro, sono reduci dalla vittoria all’ultimo respiro contro il Club Brugge e non hanno intenzione di mollare il treno europeo anche in campionato. Il Verona deve fare a meno di Cabal squalificato, al suo posto è pronto Centonze. In casa viola spazio per un ampio turnover in vista dell’importantissima gara di ritorno in Belgio col Club Brugge, Tornano Christensen e Parisi. Chance da ex per Barak e Faraoni.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Tchatchoua; Serdar, Duda; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola. All. Italiano.

Lo riporta https://www.calciomercato.com/

