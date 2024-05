Domani il Verona-Fiorentina con più spettatori dal 1985/86: oltre 27.000. Circa 1800 i viola

La Fiorentina domani alle ore 15 affronterà in trasferta il club scaligero per il match valevole per la 35esima giornata di Serie A. Un match importantissimo per i ragazzi di Marco Baroni in chiave salvezza. La Fiorentina dal canto suo non vuole mollare il treno europeo ma giocherà con un occhio al ritorno delle semifinali di Conference League in programma Mercoledì 8 Maggio a Bruges.

Allo Stadio Bentegodi è attesa una grande cornice di pubblico, oltre 27.000 tifosi di cui circa 1800 ospiti. Si tratterebbe della sfida tra le due compagini giocata a Verona con il maggior numero di spettatori dalla stagione 1985/1986.

Italiano mischia ancora le carte, a Verona sarà ampio turnover in vista del Club Brugge