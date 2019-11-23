Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina: Torna Ribery in attacco. Zurkowski dal primo minuto

Queste le ultime notizie su Verona-Fiorentina, in programma domani alle ore 15.00 con diretta tv su DAZN:VERONA ▪︎ Kumbulla può rientrare tra i convocati, ma la sua tenuta sui novanta minuti è ancora...

Queste le ultime notizie su Verona-Fiorentina, in programma domani alle ore 15.00 con diretta tv su DAZN:

VERONA ▪︎ Kumbulla può rientrare tra i convocati, ma la sua tenuta sui novanta minuti è ancora tutta da verificare. Con l'ok dei medici sarà lui il titolare, in alternativa Empereur sembra in leggero vantaggio su Dawidowicz per agire al fianco di Rrahmani e Gunter. Faraoni e Lazovic sulle corsie, in mezzo Veloso è difficilmente recuperabile per la Viola: spazio dunque a Pessina accanto ad Amrabat. Per il ruolo di prima punta è rebus: Di Carmine è in lizza, Salcedo di recente ha scalato le gerarchie, Stepinski può essere rilanciato. Sulla trequarti dovrebbe rinnovarsi il tandem Verre-Zaccagni.

FIORENTINA ▪︎ Montella riabbraccia Ribery (tornato ad allenarsi dopo l'influenza che lo ha colpito ad inizio settimana), ma deve trovare soluzioni per il centrocampo, decimato dalle squalifiche. Con Badelj, centrale, dovrebbero schierarsi Benassi e Zurkowski, mentre in difesa consueto terzetto Milenkovic-Pezzella-Caceres davanti a Dragowski. Il rientrante Ribery, scontata la squalifica, affiancherà Chiesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Ribery, Chiesa

Fonte: Tuttomercatoweb