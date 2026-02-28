28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:38

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Probabile formazione: c’è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato

28 Febbraio · 18:36

Aggiornamento: 28 Febbraio 2026 · 18:38

La probabile formazione del match di lunedì tra Udinese-Fiorentina (ore 20:45), arbitra Pairetto, diretta Tv su Sky e Dazn

La Fiorentina si presenterà a Udine, senza Dodo squalificato e Solomon a causa dell’infortunio rimediato giovedì in Conference, mentre Gosens sarà da valutare.

Vanoli è pronto a ripartire dal suo 4-1-4-1, per andare a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, Fortini sostituirà a destra Dodo squalificato. Al centro torna la coppia Pongracic e Ranieri, mentre a sinistra ci sarà Parisi. A centrocampo Fagioli in cabina di regia, così come Brescianini mezz’ala di sinistra e Mandragora nel suo ruolo naturale di mezz’ala di destra. Ci sarà il ritorno di Gudmundsson dal primo minuto a sinistra e l’impiego di Harrison a destra a sostegno di Kean, unica punta.

(All. Vanoli, 4-1-4-1: De Gea, Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson, Harrison e Kean).

L’Udinese, viene da 3 sconfitte di consecutive, il dubbio sarà su Davis l’attaccante è tornato a disposizione di Runjaic, ma non potrebbe partire dal primo minuto, inoltre la squadra friuliana dovrà fare a meno anche del difensore Solet, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare.

(All. Runjaic, 3-5-2: Okoye, Bertola, Kristensen, Kabasele, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura, Zaniolo, Buksa).

