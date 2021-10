Le possibili scelte di Italiano per Venezia, gioca Vlahovic con Callejon. Nastasic favorito

Come riporta TMW, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Dragowski in porta causa infortunio e dunque rispolvererà Terracciano che ha già risposto presente in altre occasioni nel corso della stagione ottenendo il plauso di tecnico e tifosi. In difesa, con Milenkovic sembra aver recuperato dall’infortunio riscontrato in Nazionale, la coppia dei centrali potrebbe essere tutta serba, con Nastasic al suo fianco. Sulle fasce confermati Odriozola e Biraghi. A centrocampo il dubbio riguarda il regista visto che sia Pulgar che Torreira rientreranno in corsa dal Sudamerica. Il fatto di giocare di lunedì però potrebbe spingere l’allenatore ad affidarsi all’uruguaiano, con Amrabat possibile terzo incomodo. Mediana che verrà completata da Bonaventura e Duncan. In avanti, Vlahovic sarà ancora il perno d’attacco nonostante le dichiarazioni di Commisso in merito al mancato rinnovo. Ai suoi fianchi, Callejon e Nico Gonzalez, con l’argentino atteso a Firenze per sabato dopo gli impegni per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

VIERI PARLA DI COMMISSO E LO CRITICA SULLA QUESTIONE VLAHOVIC