Atalanta, tegola dell’ultimo minuto per Gasperini che perde Lookman vittima di un infortunio

Due squadre che arrivano da due periodi di forma differenti: la Fiorentina è al settimo cielo, sono ben 13 i risultati utili consecutivi dei viola, che inoltre arrivano galvanizzati da una vittoria schiacciante per 1-4 sul campo del Lech Poznan. La formazione di Gasperini invece può contare solo 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 gare di campionato, ma l’andamento lento delle altre big mantiene i bergamaschi in piena lotta Champions a 4 lunghezze dal Milan.

Dopo la sconfitta con il Bologna gli uomini di Gasperini sono in cerca di riscatto, al Franchi arriverà una squadra affamata in cerca dei 3 punti. D’altro canto, in questo momento una squadra in difficoltà non può affrontare avversario peggiore della Fiorentina, i viola nelle ultime 11 gare hanno subito solamente 5 gol, Lookman e compagni avranno una bella gatta da pelare.

Non si può dire lo stesso per l’Atalanta, i nerazzurri non subiscono mai goleade ma in questo 2023 hanno totalizzato solo 3 clean sheet su 16 partite, Musso avrà sicuramente da sporcarsi le mani contro un attacco che vanta il maggior numero di gol delle tre competizioni europee.

Italiano arriverà al match, salvo ulteriori aggiornamenti, con la rosa al completo mentre Gasperini non disporrà di Hateboer, Ruggeri e notizia degli ultimi minuti anche Lookman non farà parte del match per colpa di un infortunio al bicipite femorale destro. L’unico dubbio è per Koopmeiners ancora alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro. Tra le fila nerazzurre partiranno con molta probabilità dalla panchina i due colombiani Muriel e Zapata, anche se con l’assenza di Lookman potrebbe esserci qualche sorpresa. In difesa la novità è Toloi che torna dalla squalifica mentre a centrocampo dovrebbe partire Ederson dal primo minuto.

Per la Fiorentina invece sono 3 i ballottaggi: Il primo è tra Biraghi e Terzic in difesa, con il capitano viola in vantaggio, mentre a centrocampo si giocano il posto Bonaventura e Barak. In attacco neanche a dirlo, Cabral e Jovic sono nuovamente in ballottaggio anche se il brasiliano oramai si sta conquistando la titolarità a suon di gol, ben 9 nelle ultime 13 gare. A questo giro però Italiano potrebbe dare una chance da titolare a Jovic.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Igor, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Mahele; Pasalic, Hojlund, Boga. All.Gasperini

FIORENTINA PRIMA IN CLASSIFICA IN A NELLE ULTIME SEI GIORNATE INSIEME ALLA LAZIO, VIOLA AL 9° POSTO