Probabili formazioni di Fiorentina-Pescara: undici sperimentale per Sousa.

È tempo di esperimenti in casa viola, per cercare di dare un senso ad una partita che di senso non ne ha molto. Nella sua ultima sulla panchina della Fiorentina, il tecnico portoghese Paulo Sousa, è p...

È tempo di esperimenti in casa viola, per cercare di dare un senso ad una partita che di senso non ne ha molto. Nella sua ultima sulla panchina della Fiorentina, il tecnico portoghese Paulo Sousa, è pronto a sorprendere ancora una volta con le sue scelte. In una giornata amara, segnata dall'addio di Gonzalo Rodriguez, si vedranno alcune facce nuove e un undici iniziale inedito. Le novità più importanti riguardano la trequarti, dove agiranno Saponara e soprattutto Hagi, all'esordio dal primo minuto con questa maglia. Stando a quanto ha fatto trapelare Sousa, anche Dragowski dovrebbe fare il suo esordio assoluto con la Fiorentina. In difesa, al fianco di Gonzalo, giocheranno Tomovic e Astori, che faranno rifiatare Sanchez. Il centrocampo sarà composto dai soliti Borja Valero e Vecino, a destra si giocano il posto Chiesa e Tello, mentre a sinistra giocherà Maxi Olivera salvo stravolgimenti degli ultimi minuti. I già citati Saponara e Hagi, daranno il loro supporto all'unica punta che dovrebbe essere Kalinic.

Questi i probabili schieramenti:

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski, Tomovic, Rodriguez, Astori, Chiesa, Borja Valero, Vecino, Maxi Olivera, Hagi, Saponara, Kalinic.

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zampano, Fornasier, Campagnaro, Biraghi, Verre, Brugman, Memushaj, Muric, Bahebeck, Caprari.