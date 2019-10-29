Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Ceccherini, Venuti e Boateng dal primo minuto?
Questa mattina in edicola sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello sport, troviamo le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, partita che si disputerà ricordiamo domani sera alle ore 21:00, con...
Questa mattina in edicola sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello sport, troviamo le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, partita che si disputerà ricordiamo domani sera alle ore 21:00, con diretta TV sulla piattaforma Sky.
Assenze gravi nelle file viola, mancheranno per infortunio Lirola e Caceres, per squalifica Ribery e Ranieri. Anche mister Montella è squalificato e non potrà sedersi sulla panchina, al suo posto il vice Russo, coadiuvato da Caccia.
LE PROBABILI FORMAZIONI :
SASSUOLO (4-3-3) Consigli, Muldur, Marlon, Romagna, Toljan, Obiang, Locatelli, Duncan, Traore, Caputo, Berardi
FIORENTINA (3-5-2) Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Milenkovic, Venuti, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Boateng, Chiesa