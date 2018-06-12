Asse tra Fiorentina e Cremonese: in Lombardia Castrovilli e forse Hristov

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport si potrebbe creare un asse tra Toscana e Lombardia, tra Fiorentina e Cremonese. Ai grigiorossi potrebbe tornare Gaetano Castrovilli che già nella sc...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport si potrebbe creare un asse tra Toscana e Lombardia, tra Fiorentina e Cremonese. Ai grigiorossi potrebbe tornare Gaetano Castrovilli che già nella scorsa stagione ha lottato per la Cremonese ed il difensore bulgaro in prestito Hristov dopo aver disputato il ritiro a Moena ed aver subito un rimbalzo di Stefano Pioli.