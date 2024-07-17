La richiesta particolare di Nico Gonzalez ai tifosi argentini: "Ho sbagliato tanti gol, ma non insultatemi"

Dopo la vittoria della Copa America con la sua Argentina, ecco la richiesta particolare di Nico Gonzalez ai tifosi dell'Albiceleste

L'Argentina ha trionfato nuovamente in Copa America, battendo i Cafeteros per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Dopo la cerimonia di consegna del trofeo, ha avuto una certa rilevanza il siparietto fra Nico Gonzalez e l'inviato della televisione argentina Nicolas Occhiato: l'esterno della Fiorentina ha chiesto di non essere insultato, poiché l'attaccante viola ha avuto diverse azioni a suo favore per poter aprire le marcature, senza però riuscire a concretizzare il vantaggio prima del 112'. "Non insultatemi perché ho sbagliato tanti gol, non va bene..." ha detto Nico ai microfoni "Spero siate contenti (per il risultato, ndr.), non insultatemi" in parte rammaricato per non esser stato decisivo nella sfida. Per fortuna questa storia ha avuto un lieto fine e l'Albiceleste una coppa in più nella sua bacheca.

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